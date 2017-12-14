Названа самая распространенная сумма взятки в России

- Первое голосование было непростым, потому что предприниматели просто банально боялись голосовать, несмотря на то, что у нас региональные палаты во всех 85 регионах страны, первое голосование было порядка 3,5 тысяч предпринимателей, хотя мы говорили, что голосование анонимное, в облаке, что вас никто никогда не вычислит, но тем не менее этот страх он однозначно присутствовал. И сейчас меня радует то, что уже 3-й этап голосования прошел, уже около 11 тысяч предпринимателей, т.е. люди действительно поверили в то, что их голос будет услышан, - сообщила вице-президент Торгово-Промышленной палаты России Елена Дыбова