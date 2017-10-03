Сергей Катырин: Все понимают, что санкции – это вред для бизнеса и торговли

Главные темы, которые обсуждали участники встречи: торговые отношения между Россией и Евросоюзом и влияние санкций. Евросоюз по-прежнему крупнейший торговый партнёр России. За первую половину 2017 года доля ЕС в российской внешней торговле превысила 43%, товарооборот составил 137 миллиардов долларов и вырос на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года .
По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, западный бизнес никогда не отказывался от России. Например, после введения санкций из 6 тысяч немецких компаний ушли с российского рынка всего 400.
В интервью программе «Бизнес-вектор» телеканала РБК президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил:
- Все понимают, что это (санкции – прим.) для бизнеса, для торговли естественный вред и в нетерпении ожидают, когда они будут закончены. Но тем не менее разговор то идет не о том, как мы будем их преодолевать, а как мы можем наладить работу несмотря на то, что есть такой санкционный режим. Примеры наших регионов, которые здесь сегодня звучали, говорят о том, что такая работа идет. Татарстан похвалился, что американские делегации несмотря на санкции кратно увеличили визиты к ним в республику.
Представители Европалаты понимают, что перед бизнесом в Европе стоят важные задачи по улучшению жизни в обществе, такие как борьба с безработицей и бедностью. Чтобы европейская экономика вышла на свой докризисный уровень, Евросоюз должен представить новую концепцию развития. По словам президента Европалаты Ричарда Вебера, в основе свободного рынка лежит доверие между партнерами.
- Мы считаем, что экономика превыше политики, - сказал он. - Мы считаем, что экономика - это лучший способ сблизить наши нации.
Этой же точки зрения придерживаются и в торгово-промышленной палате России. Рынок не терпит пустот, говорит российская сторона, и любая образовавшаяся здесь ниша будет тут же заполнена конкурентами. Тогда вернуться на российский рынок будет намного сложнее.