Сергей Катырин: Все понимают, что санкции – это вред для бизнеса и торговли

- Все понимают, что это (санкции – прим.) для бизнеса, для торговли естественный вред и в нетерпении ожидают, когда они будут закончены. Но тем не менее разговор то идет не о том, как мы будем их преодолевать, а как мы можем наладить работу несмотря на то, что есть такой санкционный режим. Примеры наших регионов, которые здесь сегодня звучали, говорят о том, что такая работа идет. Татарстан похвалился, что американские делегации несмотря на санкции кратно увеличили визиты к ним в республику.