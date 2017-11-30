Сергей Катырин: Выставочная отрасль очень консервативная

Из выставочных центров в провинции эксперты отмечают выставочный центр "Екатеринбург-Экспо". В прошлом году здесь прошло 76 мероприятий, доход от которых составил 218 миллионов рублей. В этом году ожидают роста выручки на 10 % и первой прибыли. Пока выставочный центр еще строится. Сданы выставочные площади на 50 тысяч квадратных метров и соединяющие павильоны. Следующий этап - строительство конгресс-центра на 4,5 тысячи мест и благоустройство прилегающей территории. Две трети средств на проект выделили акционеры: Корпорация развития Среднего Урала и правительство Свердловской области. Около 30 процентов - кредитные ресурсы. Расчётный срок окупаемости вложений - 15 лет.