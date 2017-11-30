Почти половина оборота приходится всего на четыре компании, сообщил телеканал РБК в программе "Бизнес-вектор". Это московские "Экспоцентр" и "Крокус-Экспо", российская "дочка" британской группы “Ай-Ти-И” и петербургский "Экспофорум". Выставочные площади сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге, на остальную часть страны приходится лишь пятая их часть.
Из выставочных центров в провинции эксперты отмечают выставочный центр "Екатеринбург-Экспо". В прошлом году здесь прошло 76 мероприятий, доход от которых составил 218 миллионов рублей. В этом году ожидают роста выручки на 10 % и первой прибыли. Пока выставочный центр еще строится. Сданы выставочные площади на 50 тысяч квадратных метров и соединяющие павильоны. Следующий этап - строительство конгресс-центра на 4,5 тысячи мест и благоустройство прилегающей территории. Две трети средств на проект выделили акционеры: Корпорация развития Среднего Урала и правительство Свердловской области. Около 30 процентов - кредитные ресурсы. Расчётный срок окупаемости вложений - 15 лет.
- Вот так вот построить комплекс и считать, что он завтра будет заполнен - это утопия, - отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. - Выставочная отрасль очень консервативная. Выставки, которые проходят, в подавляющем большинстве, может процентов на 90 - это выставки периодического характера, о них знает весь мир или вся страна. И тогда они как правило более успешны.
В России работают региональные программы помощи участникам выставок. Ряд субъектов готовит к выставкам единую делегацию из нескольких компаний и оплачивает им участие. С 2014 года действует концепция развития отрасли. Она предполагает принятие закона о выставочно-ярмарочной деятельности.
- Вообще надо определить выставочную деятельность и все вопросы, которые касаются организации подготовки и финансирования выставок, - говорит Сергей Катырин. - Кто и каким образом может и должен поддерживать выставочную деятельность. Достаточно много вопросов. В том числе налогообложение. Потому что сегодня многие комплексы расцениваются и налогооблагаются как торговые площади.