В мэрии Уфы пояснили, что думают об обвинении Марата Гареева

- Предъявление обвинения – это не решение суда, - считают в мэрии. - Вину, в конечном итоге, определяет только суд. Если предъявленное обвинение не найдет подтверждения, уголовное преследование будет прекращено. Поэтому призываем не забывать о презумпции невиновности.