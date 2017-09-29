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В мэрии Уфы пояснили, что думают об обвинении Марата Гареева

29 сентября 2017, 17:12
В администрации города прокомментировали сообщение следкома об обвинении, предъявленном руководителю управления капстроительства Марату Гарееву. Городские власти призвали не забывать о презумпции невиновности.

- Предъявление обвинения – это не решение суда, - считают в мэрии. - Вину, в конечном итоге, определяет только суд. Если предъявленное обвинение не найдет подтверждения, уголовное преследование будет прекращено. Поэтому призываем не забывать о презумпции невиновности.

В мэрии подчеркивают, что оказывают полное содействие следствию, все необходимые для объективного расследования материалы предоставляются в полном объеме.

- Муниципалитет заинтересован в объективном расследовании, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, сегодня следком сообщил о предъявлении обвинения Марату Гарееву сразу по двум статьям УК. - ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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