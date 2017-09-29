В мэрии Уфы пояснили, что думают об обвинении Марата Гареева

- Предъявление обвинения – это не решение суда, - считают в мэрии. - Вину, в конечном итоге, определяет только суд. Если предъявленное обвинение не найдет подтверждения, уголовное преследование будет прекращено. Поэтому призываем не забывать о презумпции невиновности.
В мэрии подчеркивают, что оказывают полное содействие следствию, все необходимые для объективного расследования материалы предоставляются в полном объеме.
- Муниципалитет заинтересован в объективном расследовании, - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, сегодня следком сообщил о предъявлении обвинения Марату Гарееву сразу по двум статьям УК. - ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).