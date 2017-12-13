Глава Башкирии – чиновникам: Не надо самодеятельности

- В целом не так быстро, как хотелось бы, но мы целенаправленно движемся в части увеличения доли бизнеса в нашей экономике и социальной сфере, - сообщил Рустэм Хамитов. - С начала года численность субъектов малого бизнеса выросла на 4 тысячи – до 140 тысяч. Этот устойчивый тренд наметился ещё в 2015 году, каждый год прибавляем по 4-5 тысяч новых малых компаний.