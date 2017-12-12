На торги выставлена недвижимость «дочки» Башкирского речного пароходства

- Сбор от аренды площадей — существенный источник дохода предприятия. Завод ремонтирует буксиры и баржи, но у порта Уфа нет денег для расчетов. В 2013-2014 годах мы пытались продать здания завода и землю в Кузнецовском затоне, но покупателя не нашлось даже за 20 млн. У участка, где стоят здания, форма буквы «П», посредине которой стоят дома частного сектора. Если заниматься комплексной застройкой, их надо сносить, выплачивать компенсации, - сказал он.