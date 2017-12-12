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На торги выставлена недвижимость «дочки» Башкирского речного пароходства

12 декабря 2017, 10:04
Недвижимость уфимского судоремонтно-судостроительного завода планируется продать за 136,33 миллиона.

Внешний управляющий уфимской «дочки» Башкирского речного пароходства – ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» выставил на торги недвижимое имущество предприятия общей площадью 6547,9 кв м, которое находится в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон.

Недвижимость выставлена на торги единым лотом, включает офисы, столовую, склады и т.д. Общая площадь земельного участка, на котором расположены здания - 5,3 га.

Начальная цена лота – 136,33 млн руб. Заявку можно подать на площадке www.alfalot.ru. Дата проведения торгов назначена на 23 января.

В настоящее время площади сдаются в аренду.

По данным «Коммерсантъ-Башкортостан», основным активом предприятия являются земельные участки, которые не используются для производственных целей и могут быть использованы для строительства жилья.

Ситуацию прокомментировал бывший директор "Башкирского речного пароходства" Павел Юрченко:

- Сбор от аренды площадей — существенный источник дохода предприятия. Завод ремонтирует буксиры и баржи, но у порта Уфа нет денег для расчетов. В 2013-2014 годах мы пытались продать здания завода и землю в Кузнецовском затоне, но покупателя не нашлось даже за 20 млн. У участка, где стоят здания, форма буквы «П», посредине которой стоят дома частного сектора. Если заниматься комплексной застройкой, их надо сносить, выплачивать компенсации, - сказал он.

«Судоремонтно-судостроительный завод» был признан банкротом в декабре прошлого года по иску ООО «Фонд жилищного строительства - Недвижимость», задолженность перед которым составляла 10,77 млн руб. В мае этого года в отношении компании была введена процедура внешнего управления. Задолженность предприятия перед кредиторами составляет 61,19 млн руб. Самый крупный из них – АО «Региональный фонд» РБ (задолженность 37,3 млн руб.)

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