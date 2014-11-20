Судоремонтным заводом в Затоне пожертвуют ради строительства элитного жилья?

- У башкирской строительной элиты стоит задача выкинуть из Затона завод и на его территории построить жилой квартал с выходом на воду, - поделился мнением г-н Юрченко. – Те деньги, которые получит бюджет, как разовое поступление от продажи - трехгодичный налоговый платеж завода в голодные годы. Предприятия не будет после этого. Глупая картина получается - сносить судостроительное предприятие, увеличившее обороты на 600 процентов за год, в тот момент, когда власти призывают развивать гражданское судостроение и внутренний водный транспорт.