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Судоремонтным заводом в Затоне пожертвуют ради строительства элитного жилья?

20 ноября 2014, 23:59
Минземимущество Башкирии заказывает оценку госдоли в компании «Башкирское речное пароходство». Государству принадлежит 65 процентов уставного капитала перевозчика. В сентябре пароходство внесли в прогнозный план приватизации госимущества на 2014-2015 годы наряду со «Стерлитамакской железной дорогой» и несколькими сельхозГУПами.

По словам гендиректора пароходства Павла Юрченко, новый владелец вряд ли оставит судоремонтный завод в старице реки Белой.

- У башкирской строительной элиты стоит задача выкинуть из Затона завод и на его территории построить жилой квартал с выходом на воду, - поделился мнением г-н Юрченко. – Те деньги, которые получит бюджет, как разовое поступление от продажи - трехгодичный налоговый платеж завода в голодные годы. Предприятия не будет после этого. Глупая картина получается - сносить судостроительное предприятие, увеличившее обороты на 600 процентов за год, в тот момент, когда власти призывают развивать гражданское судостроение и внутренний водный транспорт.

Госдолю в компании оценили в 1,3-1,5 млрд рублей, куда входит само пароходство с флотом, порт Уфа, порт Бирск, узел связи и завод в Затоне. Но точно скажет экспертный оценщик, которого минземимущество отберет по конкурсу.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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