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Ространстур не рассчитался за аренду судов Башкирского речного пароходства

25 октября 2017, 13:13
"Башкирское речное пароходство" (БРП) и его "дочка" "Речной порт" подали иски в арбитражный суд к компании "Ространстур". Самарский оператор арендовал двухпалубный теплоход "Башкортостан" для организации в летнюю навигацию туров в Астрахань, Ростов и по городам "Золотого кольца России".

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в Уфе, речной порт взыскивает с "Ространстура" 608 тыс. руб. задолженности. Пароходство - по двум искам суммарно 2,37 млн руб., из которых 1,75 млн руб. основного долга и 445 тыс. руб. неустойки по договору предположительно аренды речных судов. Помимо этого "БРП" требует заплатить 167,9 тыс. руб. задолженности за аренду нежилых помещений от апреля 2017 года.

- Все три иска приняты к производству. Истцы, находящиеся в стадии банкротства, заявили ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины, - говорится в сообщении.

В "Ространстуре" пояснили, что задолженность возникла из-за низкой загрузки рейсов.

- Гаситься она (задолженность - прим.ред.) будет в досудебном порядке, - сообщили в компании. - В планах компании работать на рынке республики, с другим теплоходом, тоже 305 проекта. Дальнейшие отношения с "БРП" будут выстраиваться в рабочем порядке. Если конечно в планах "БРП" не стоит вопрос о продаже теплоходов. Этот вопрос открытый, так как планов о реализации судов мы не знаем. Искренне надеюсь, что "БРП" флот в республике сохранит, у жителей и гостей потребность в отдыхе на воде есть. В этом году была проведена колоссальная работа по популяризации речных круизов, налажены отношения с гострансом, департаментом туризма и предпринимательства, профсоюзами Башкирии. Отзывы туристов положительные. Появился спрос на круизы, а значит есть над чем работать.

Напомним, "Башкирское речное пароходство" сейчас находится в стадии банкротства.

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