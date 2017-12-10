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С нового года зарплаты в Башкирии не могут быть меньше 10,9 тысяч рублей

10 декабря 2017, 10:35
Конституционный суд России признал неправильной схему, по которой начислялись зарплаты последние несколько лет.

Конституционный суд России признал неправильным включение в МРОТ региональных надбавок (районный коэффициент).

- Все! Дискуссии закончились. Районные надбавки в МРОТ не включаются. Для нашей республики это означает, что зарплата с 1.01.18 не может быть ниже 10912,35 рублей, - известила интернет-аудиторию на своей странице в соцсети министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Она напомнила, что на протяжении последних лет, работодатели начисляли заработные платы сотрудникам таким образом, что устанавливаемый государством минимальный размер оплаты труда, достигался за счет добавления к окладу районных коэффициентов. Конституционный суд, рассмотрев обращение группы жителей Иркутской области и Алтайского края пришёл к выводу, что такая схема противоречит главному документу страны. Соответственно верным надо считать метод начисления зарплаты, когда региональные надбавки не включаются в МРОТ, а начисляются сверх него.

Таким образом действующий в Башкирии уральский коэффициент 15% должен начисляться сверх установленного МРОТ (9489 рублей в 2018 году), а минимальная зарплата составит 10 912 рублей (9489+1423=10912).

#Новости#Константин Климов#Экономика
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