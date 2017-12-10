С нового года зарплаты в Башкирии не могут быть меньше 10,9 тысяч рублей

Она напомнила, что на протяжении последних лет, работодатели начисляли заработные платы сотрудникам таким образом, что устанавливаемый государством минимальный размер оплаты труда, достигался за счет добавления к окладу районных коэффициентов. Конституционный суд, рассмотрев обращение группы жителей Иркутской области и Алтайского края пришёл к выводу, что такая схема противоречит главному документу страны. Соответственно верным надо считать метод начисления зарплаты, когда региональные надбавки не включаются в МРОТ, а начисляются сверх него.