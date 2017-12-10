С нового года зарплаты в Башкирии не могут быть меньше 10,9 тысяч рублей

Конституционный суд России признал неправильным включение в МРОТ региональных надбавок (районный коэффициент).
- Все! Дискуссии закончились. Районные надбавки в МРОТ не включаются. Для нашей республики это означает, что зарплата с 1.01.18 не может быть ниже 10912,35 рублей, - известила интернет-аудиторию на своей странице в соцсети министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
Она напомнила, что на протяжении последних лет, работодатели начисляли заработные платы сотрудникам таким образом, что устанавливаемый государством минимальный размер оплаты труда, достигался за счет добавления к окладу районных коэффициентов. Конституционный суд, рассмотрев обращение группы жителей Иркутской области и Алтайского края пришёл к выводу, что такая схема противоречит главному документу страны. Соответственно верным надо считать метод начисления зарплаты, когда региональные надбавки не включаются в МРОТ, а начисляются сверх него.
Таким образом действующий в Башкирии уральский коэффициент 15% должен начисляться сверх установленного МРОТ (9489 рублей в 2018 году), а минимальная зарплата составит 10 912 рублей (9489+1423=10912).