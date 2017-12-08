На проект «Башкортостан новогодний, удивительный» выделят три миллиона

Также ему необходимо будет предоставить автобусы вместимостью 25 человек и обеспечить их бесперебойную работу с 30 декабря по 8 января. В документации оговаривается, что автобус должен быть красочно оформлен в соответствии с брендбуком проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2018» и отличаться на улицах города дизайном, яркостью.