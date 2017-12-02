Министр экологии Башкирии: Мы ощутили настоящую борьбу за отходы

- Было намерение Российской федерации все такие объекты поставить на учет и решить эти проблемы, - пояснил Илдар Хадыев. – И в 2014 году даже было объявлено, что «Химпром» включен в программу, но это не было реализовано из-за отсутствия финансирования. Есть проект «Химпрома» стоимостью более 4 млрд рублей. Он устарел. Само предприятие юридически было закрыто только в феврале 2017 года. Эту территорию можно включить в приоритетный проект «Чистая страна» при наличии хорошего проекта. Это должно решаться на федеральном уровне, в том числе и благодаря переработке этих проектов. Наша позиция – эта территория - территория развития. Нельзя эту территорию стирать с лица земли и делать там зеленый газон за 4,4 миллиарда, такой проект невозможен. Но там есть зоны, где надо решить вопросы. Зона 41-ого цеха, где очищаются сточные воды. Сейчас это нагрузка на бюджет Уфы, и этот объект нуждается в модернизации и реконструкции с точки зрения отсечки ливневых стоков со всей территории. Над этим город работает, поскольку несет за него ответственность. И остаются шламонакопители, где существует проблема загрязнения диоксином. До 2020 года, когда реализуется программа «Чистая страна», будут приняты решения по подобным объектам. Но есть интерес бизнеса к тем накопителя в восьми хранилищах, бизнес готов делать из них стройматериалы.