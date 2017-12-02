Илдар Хадыев: Источники выброса рутения до сих пор не определены

Сегодня в рамках экологического форума в уфимском отеле "Шератон" состоялся бизнес - завтрак "Общественный контроль в области охраны окружающей среды". В нем принял участие и министр природопользования и экологии Илдар Хадыев. Он ответил на ряд вопросов, в том числе и о ситуации, связанной с повышенным содержанием рутения, которое было зафиксировано на станции Уфа-Дема в сентябре.