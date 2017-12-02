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Илдар Хадыев: Источники выброса рутения до сих пор не определены

2 декабря 2017, 12:13
Министр природопользования и экологии Башкирии ответил на вопросы о рутении.

Сегодня в рамках экологического форума в уфимском отеле "Шератон" состоялся бизнес - завтрак "Общественный контроль в области охраны окружающей среды". В нем принял участие и министр природопользования и экологии Илдар Хадыев. Он ответил на ряд вопросов, в том числе и о ситуации, связанной с повышенным содержанием рутения, которое было зафиксировано на станции Уфа-Дема в сентябре.

- Тема рутения сильно преувеличена, - сказал министр, видимо, имея в виду опасность его концентрации. - Источники до сих пор не определены. Эта история обнажила серьезные проблемы государственного мониторинга со стороны Росгидромета. Эта система требует модернизации.

Министр напомнил, что информацию о радиоактивности собирают три поста в Башкирии, но результаты проб в республике не могут быть исследованы, поскольку нет нужной лаборатории. Образцы исследуются в Екатеринбурге.

- Это не может быть региональной задачей, - подчеркнул Илдар Хадыев. - Нужно добиться плотности станций по замеру проб воздуха на радиоактивность такой, как в Европе. А пока нет подробной информации, рождаются всякого рода домыслы. Я думаю, надо дождаться итогов расследования, и тогда будут сделаны нужные выводы.

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