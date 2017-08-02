Хадыев: Башкирии необходимо 20 мусопереработывающих комплексов

- Эти деньги сформируют фонд, который потом будет направлять средства на реализацию проектов мусоросжигательных или мусороперерабатывающих предприятий, - сказал министр. – Мусоросжигание – это не тот путь, по которому пошла республика. Мы видим в нем и экологические проблемы, и проблемы высоких тарифов. Наш путь – это максимальное извлечение полезных компонентов из отходов, максимальное их использование, как вторичных ресурсов – это и рынок, и переработка.