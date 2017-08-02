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Хадыев: Башкирии необходимо 20 мусопереработывающих комплексов

2 августа 2017, 17:40
На сегодняшний день в республике, по словам министра природопользования и экологии Ильдара Хадыева, 10 проектов уже реализуются.

Башкирии необходимо 20 мусороперерабатывающих комплексов, сообщил журналистам министр природопользования и экологии Башкирии Ильдар Хадыев на сегодняшней пресс-конференции.

- Сегодня уже примерно 10 проектов реализуется таких комплексов. Они есть в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Октябрьском, Учалах, Белорецке, Ишимбае. По новой территориальной схеме предполагается еще порядка 9-10, - сказал министр.

К какому году планируется реализовать все эти проекты cказать он не смог.

- Время покажет. Здесь сложно сказать. Каков потенциал тех региональных операторов, которые войдут в данную схему (с 1 января 2019 года в Башкирии будет функционировать новая схема обращений с отходами), как быстро они смогут построить заводы, пока сложно сказать, - ответил он.

Поддержка проектов по мусоропереработке будет, по его словам, осуществляться за счет утилизационного сбора. Предприятиям, которые сами не смогут утилизировать отходы, предстоит платить этот сбор. Сумму он не уточнил.

- Эти деньги сформируют фонд, который потом будет направлять средства на реализацию проектов мусоросжигательных или мусороперерабатывающих предприятий, - сказал министр. – Мусоросжигание – это не тот путь, по которому пошла республика. Мы видим в нем и экологические проблемы, и проблемы высоких тарифов. Наш путь – это максимальное извлечение полезных компонентов из отходов, максимальное их использование, как вторичных ресурсов – это и рынок, и переработка.

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