Аэрофлот вновь назван лучшей авиакомпанией Европы

Аэрофлот последовательно укрепляет свои позиции в качестве глобальной авиакомпании с высоким уровнем сервиса. Он первым в России получил рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax — главного в мире оценщика качества услуг на воздушном транспорте. Аэрофлот также стал обладателем высшего рейтинга «пять звезд» от американской пассажирской ассоциации APEX. А форменная одежда бортпроводников Аэрофлота неоднократно признавалась одной из самых стильных в мировой авиации. Она была названа лучшей в Европе, согласно данным опроса ресурса Skyscanner, а также самой стильной в мире, по мнению участников Петербургской недели моды и туристического поисковика Aviasales.ru. В рейтинге авиационного портала BS Aeronautics Аэрофлот вошел в топ-3 мировых авиакомпаний с самыми привлекательными стюардессами.