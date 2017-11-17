Аэрофлот вновь назван лучшей авиакомпанией Европы

В этом году он сохранил за собой звания «Лучшая авиакомпания Европы» и «Лучшая авиакомпания России и СНГ», а также признан победителем в категории «Лучшая форма бортпроводников».
Церемония присуждения премии Business Traveller Russia & CIS Awards проведена в Москве во второй раз. Как и в прошлом году, на ее получение претендовали сотни российских и иностранных компаний, имеющих отношение к индустрии путешествий, — авиаперевозчики, аэропорты, отели, сервисы по аренде автомобилей.
Премия Business Traveller Awards, учрежденная всемирно известным британским журналом Business Traveller, считается одной из самых объективных в мире. Ее победителей определяет не экспертная комиссия или жюри, а сами пассажиры. В этом году онлайн-голосование под контролем специальной аудиторской комиссии проходило до 5 ноября. В нем приняли участие те, кто пользуется услугами индустрии делового туризма, — часто путешествующие бизнесмены, менеджеры крупных компаний, представители бизнес-школ.
Аэрофлот последовательно укрепляет свои позиции в качестве глобальной авиакомпании с высоким уровнем сервиса. Он первым в России получил рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax — главного в мире оценщика качества услуг на воздушном транспорте. Аэрофлот также стал обладателем высшего рейтинга «пять звезд» от американской пассажирской ассоциации APEX. А форменная одежда бортпроводников Аэрофлота неоднократно признавалась одной из самых стильных в мировой авиации. Она была названа лучшей в Европе, согласно данным опроса ресурса Skyscanner, а также самой стильной в мире, по мнению участников Петербургской недели моды и туристического поисковика Aviasales.ru. В рейтинге авиационного портала BS Aeronautics Аэрофлот вошел в топ-3 мировых авиакомпаний с самыми привлекательными стюардессами.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.