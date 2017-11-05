В Санкт-Петербурге башкирские художники подарили Шевчуку портрет его мамы

- Международный проект «Вдоль Великого Шелкового пути» существует с конца прошлого года, - рассказала Медиакорсети Гульчачак Ханнанова. - Первый этап проекта прошёл в июне-июле этого года в Москве, где прошли художественные выставки сразу на трёх площадках. Родился проект, исходя из сложившегося сотрудничества с итальянской и китайской стороной. В проекте объединились и художники очень разных стилей и взглядов на мир. По сути, проект представляет собой инструмент, помогающий людям совершенно разных мировоззрений и языков сосуществовать и понимать друг друга без перевода. Это некий акт «народной дипломатии», проект открытый, и в каждом городе проведения к нему присоединяется новые участники и поддерживающие организации, партнеры. После Москвы и Санкт-Петербурга проект пройдет, как ожидается, в Италии и Китае. Сейчас идет поиск партнеров для последующих этапов.