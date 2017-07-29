Песни Земфиры и Шевчука вошли в ТОП-100 самых значимых русских песен

"Русский репортер" провел исследование, чтобы определить сто самых важных песен на русском языке за последние сто лет - с 1917 по 2017 годы. Это так так называемые песни-культурные коды, которые стали народными.
Итоговый рейтинг составлялся по результатам опросов профессиональных экспертов в области культуры и искусства, а также голосования читателей.
Самое высокое место в рейтинге - у группы "ДДТ" - она на седьмом месте. Еще одна песня коллектива "В последнюю осень" заняла 43-ое место.
В рейтинг также попали две песни Земфиры: "Прости меня моя любовь" на 54-м месте и "Ариведерчи" на 69-м.
Первое место в рейтинге заняла песня Марка Бернеса "Темная ночь". На втором и третьем местах песни Виктора Цоя - "Группа крови" и "Хочу перемен!"