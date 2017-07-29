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Песни Земфиры и Шевчука вошли в ТОП-100 самых значимых русских песен

29 июля 2017, 11:08
Рейтинг составил журнал "Русский репортер" по результатам опроса экспертов и голосования зрителей.

"Русский репортер" провел исследование, чтобы определить сто самых важных песен на русском языке за последние сто лет - с 1917 по 2017 годы. Это так так называемые песни-культурные коды, которые стали народными.

Итоговый рейтинг составлялся по результатам опросов профессиональных экспертов в области культуры и искусства, а также голосования читателей.

Самое высокое место в рейтинге - у группы "ДДТ" - она на седьмом месте. Еще одна песня коллектива "В последнюю осень" заняла 43-ое место.

В рейтинг также попали две песни Земфиры: "Прости меня моя любовь" на 54-м месте и "Ариведерчи" на 69-м.

Первое место в рейтинге заняла песня Марка Бернеса "Темная ночь". На втором и третьем местах песни Виктора Цоя - "Группа крови" и "Хочу перемен!"

#Новости#Культурная жизнь#Рейтинги#Рустэм Башкирцев#Культура#Видео
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