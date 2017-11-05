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В Башкирии 24-летний мужчина подозревается в поджоге своих родственников

5 ноября 2017, 20:43
Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Белорецка. Мужчина подозревается в том, что поджег своих родственников.

Пожар произошел сегодня ночью.

По версии следствия, после совместного распития спиртного, отец из личных неприязненных отношений несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все уснут, он вышел на веранду и поджог находившиеся там вещи. От этого загорелся дом и в результате пожара погибли 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник.

Дом сгорел, материальный ущерб потерпевшим составил не менее 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе следкома, уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Назначены три судебно-медицинские, пожарно-техническая и химическая судебная экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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