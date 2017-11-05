В Башкирии 24-летний мужчина подозревается в поджоге своих родственников

По версии следствия, после совместного распития спиртного, отец из личных неприязненных отношений несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все уснут, он вышел на веранду и поджог находившиеся там вещи. От этого загорелся дом и в результате пожара погибли 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник.