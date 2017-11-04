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УППО сделает опытный образец системы для предотвращения пожаров автомобилей

4 ноября 2017, 18:27
Уфимец Радик Галимулин изобрел «Систему превентивной защиты».

АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» приняло предложение уфимского изобретателя Радика Галимуллина и планирует изготовить опытный образец системы для предотвращения пожаров автомобилей, сообщает БажинFактор.

Радик Галимулин назвал свое изобретение «Системой превентивной защиты». Он считает эту разработку полезной и недорогой. По его оценке, при массовом производстве стоимость ее составит 5-7 тыс. руб. На данный момент Галимулин запатентовал ее и рассылает предложения о сотрудничестве.

Как сообщает новостной портал, система эффективна тем, что может предотвратить электрические и топливные пожары, которые случаются в Уфе периодично. Так в Уфе уже сгорело два автобуса ПАЗ. Галимулин изучил ситуацию с пожарами, а также ответ завода изготовителя автобусов, который назвал причину возгорания. Изобретатель считает, что его система могла бы предотвратить возгорания этих автобусов.

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