УППО сделает опытный образец системы для предотвращения пожаров автомобилей

Как сообщает новостной портал, система эффективна тем, что может предотвратить электрические и топливные пожары, которые случаются в Уфе периодично. Так в Уфе уже сгорело два автобуса ПАЗ. Галимулин изучил ситуацию с пожарами, а также ответ завода изготовителя автобусов, который назвал причину возгорания. Изобретатель считает, что его система могла бы предотвратить возгорания этих автобусов.