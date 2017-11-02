В Уфе уборщиц и вахтеров школ и детсадов оставили без работы и зарплаты

В МУП "Уфагорэксплуатация" Медиакорсети пояснили, что работниками (всего их около тысячи) были заключены срочные трудовые договора сроком на два месяца. Именно поэтому в конце октября они были расторгнуты. Мэрия планирует заключить договор с другой клининговой компанией, название которой в "Уфагорэксплуатации" назвать не смогли. Что касается задолженности по заработной плате, то как пояснили в МУПе она образовалась из-за того, что образовательные организации в срок не предоставляли табеля.