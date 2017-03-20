В Уфе на аутсорсинг передадут еще 8 автомобилей «скорой»

В техническом задании оговаривается, что в автомобиле должна быть автономная система отопления салона, которая может функционировать независимо от работы двигателя и системы отопления базового автомобиля. В каретах скорой должны быть предусмотрены тележка-каталка с фиксирующими ремнями, с помощью которой пациента можно разместить горизонтально, полусидя, сидя, а также носилки кресельные складные. Кроме этого в автомобиле должны быть умывальник, установка инфузионной системы, а также комплект разводки медицинских газов, видеорегистратор и кондиционер.