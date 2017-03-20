В Уфе на аутсорсинг передадут еще 8 автомобилей «скорой»

Министерство экономического развития Башкирии назначило на 14 апреля аукцион, где отберет компанию, с которой заключит контракт по найму транспортных средств с экипажем для оказания скорой медицинской помощи населению Уфы и Уфимского района, следует из сообщения на официальном сайте гозсакупок.
Как следует из сообщения, всего «скорая» планирует арендовать 8 автомобилей. Транспорт должен соответствовать ГОСТ 33665-2015, быть не ранее 2017 года выпуска.
В техническом задании оговаривается, что в автомобиле должна быть автономная система отопления салона, которая может функционировать независимо от работы двигателя и системы отопления базового автомобиля. В каретах скорой должны быть предусмотрены тележка-каталка с фиксирующими ремнями, с помощью которой пациента можно разместить горизонтально, полусидя, сидя, а также носилки кресельные складные. Кроме этого в автомобиле должны быть умывальник, установка инфузионной системы, а также комплект разводки медицинских газов, видеорегистратор и кондиционер.
В документации предусмотрены и временные нормативы: в течение 4 минут исполнитель должен будет выехать на выезд, доехать до адреса выезда – в течение 10 минут, до лечебно-профилактического – не более 30 минут.
Водители транспортных средств должны быть в форменной одежде со светоотражающими вставками и знаком «03». Дважды в день они должны проходить медицинский осмотр.
Начальная цена контракта – 42,35 млн руб.
Отметим, что это не первый случай передачи на аутсорсинг автомобилей скорой помощи. Это практикуется в Уфе уже примерно с 2011 года.
В 2015 году сообщалось о том, что весь автопарк Орджоникидзевской подстанции планируется перевести на аутсорсинг, ликвидировав собственный. Это вызвало недовольство сотрудников «Скорой», которые обращались в Общественную палату Башкирии с просьбой разобраться в ситуации. Позднее о принятом решении не сообщалось.
Сегодня связаться с руководителем уфимской «Скорой» не удалось. Марат Зиганшин не брал трубку.