В Башкирии непрофильные услуги бюджетных организаций передадут на аутсорсинг

- Мы работаем по трем основным направлениям – питание, транспортные услуги и уборка. - рассказала министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. - Об экономии бюджетных средств речи не идет – мы знаем, что местами рентабельность будет невысокая, поэтому готовы на первых этапах даже субсидировать часть услуг. Мы сейчас говорим о систематизации и повышении качества предоставления услуг, о создании новых частных предприятий, которых в республике пока маловато, о создании рынка в этой сфере. Если мы этот рынок сегодня не создадим, придут соседи, которые работают быстрее. Год-два-три, и этот рынок пополнится людьми.