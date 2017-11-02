В Уфе на двух кладбищах полицейские нашли 240 тайников наркотиков

В Уфе сотрудники правоохранительных органов на двух городских кладбищах нашли 240 тайников-закладок и изъяли различные наркотические средства – от разовых доз до крупных партий. Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РФ, тайники организовали участники межрегиональной группы, которая подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере на территории всей страны, а также создании нарколаборатории.