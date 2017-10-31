Рустэм Хамитов улучшил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

- Это и заметное снижение долговой нагрузки региона перед федеральным центром на 1,5 млрд руб, это и возросший оборот малых предприятий в республике за 2016 год, превысивший 1 трлн руб, - поясняет Дмитрий Казанцев. - Республика имеет самую низкую в ПФО долговую нагрузку на бюджет, не превышающую 18,5% и занимает по этим результатам условно 14 место (из 85 субъектов РФ) за прошлый год. С долговой же нагрузкой почти вдвое больше годового дохода регионального бюджета значатся 8 субъектов страны и ещё 10 с госдолгом на уровне 90%.