Рустэм Хамитов улучшил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации в сентябре-октябре. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Согласно исследования глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов занял 12-е место в Национальном рейтинге. Он поднялся на три позиции по сравнению с предыдущим периодом (июль-август).
Первое место в Национальном рейтинге занял губернатор Белгородской области Евгений Савченко, второе – губернатор Тюменской области Владимир Якушев, третье - глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на 4 месте, а президент Татарстана Рустам Минниханов – на 5 месте.
Политолог, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев считает, что глава Башкирии Рустэм Хамитов за отчётный период может поставить себе в заслугу улучшение экономических показателей республики.
- Это и заметное снижение долговой нагрузки региона перед федеральным центром на 1,5 млрд руб, это и возросший оборот малых предприятий в республике за 2016 год, превысивший 1 трлн руб, - поясняет Дмитрий Казанцев. - Республика имеет самую низкую в ПФО долговую нагрузку на бюджет, не превышающую 18,5% и занимает по этим результатам условно 14 место (из 85 субъектов РФ) за прошлый год. С долговой же нагрузкой почти вдвое больше годового дохода регионального бюджета значатся 8 субъектов страны и ещё 10 с госдолгом на уровне 90%.
- Вместе с тем, настораживает высокая закредитованность жителей республики, которая достигла более 7,7 млрд рублей, - рассуждает эксперт. - Так по информации Национального бюро кредитных историй, обнародовавшего данные об объёмах займов, предоставленных населению микрофинансовыми организациями по итогам первого полугодия 2017 года Башкирия оказалась в числе лидеров антирейтинга. Ближайшие соседи республики — Татарстан, Свердловская, Самарская области, Пермский край — имеют объёмы займов за тот же период в диапазоне от 2 до 4 млрд. руб. И пока российское законодательство слабо ограничивает деятельность микрофинансовых организаций, ниша микрозаймов в стране продолжает расти. Как следствие, при колебаниях в платежеспособности клиентов таких организаций, увеличивается общее обнищание граждан и у определённой части населения появляются реальные риски банкротства, а соответственно снижается их социальное самочувствие.