Мэрия Уфы отчиталась, как решалась проблема мусора в рамках Года экологии

Систему сбора мусора населения Салават Хусаинов назвал полноценной. По его словам, сегодня в городе имеются 857 пунктов сбора, с которых вывозится более двух миллионов тонн мусора и около пяти тысяч килограммов аккумуляторных батарей. Вопрос переработки мусора остается открытым. На сегодня разработан проект реконструкции действующего полигона с цехом мусоропереработки.