Глава Уфы рассказал о дальнейшей судьбе свалки в Новых Черкассах

Ирек Ялалов еще раз рассказал, что в последние годы экологическая ситуация на свалке значительно улучшилась. Так, на полигоне работает мощный сортировочный узел, производительностью 200 тысяч тонн в год, из общей массы отходов отбирают и перерабатывают пленку, полиэтиленовую и алюминиевую тару, стеклобой. В Уфе организованы 857 приемных пунктов по сбору бытовых ртутных ламп и батареек, чтобы уменьшить их попадание в общий объем мусора. Большая часть полигона накрыта грунтовым саркофагом, толщиной до одного метра. В перспективе накопленную часть отходов планируется закрыть геонепроницаемой плёнкой, чтобы предотвратить проникновение дождевых и талых вод в тело полигона, а также выбросы свалочных газов в атмосферу. В теле полигона предполагается расположить сеть трубопроводов для сбора и последующего обезвреживания фильтрата и свалочного газа. Все эти меры позволят улучшить экологическую ситуацию в северном промышленном узле.