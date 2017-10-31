Трассу «Уфа-Аэропорт» частично перекроют

Движение транспорта будет закрыто 3 ноября в период с 00-00 часов до 06-00 часов по направлению движения Уфа-Аэропорт и 8 ноября 2017г. по направлению движения Аэропорт-Уфа в период с 00-00 часов до 06-00 часов.