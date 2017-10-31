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Трассу «Уфа-Аэропорт» частично перекроют

31 октября 2017, 10:14
Движение будет перекрыто в ночное время

В районе микрорайона «Спутник» Кировского района Уфы частично перекроют движение автомобилей по трассе «Уфа-Аэропорт» из-за монтажа части надземного пешеходного перехода.

Движение транспорта будет закрыто 3 ноября в период с 00-00 часов до 06-00 часов по направлению движения Уфа-Аэропорт и 8 ноября 2017г. по направлению движения Аэропорт-Уфа в период с 00-00 часов до 06-00 часов.

Длина пролетного строения надземного перехода составит 58 метров. Уже готовы фундаменты надземного пешеходного перехода, на участок завезен весь необходимый объем металлоконструкций и строительных материалов, построены переходно-скоростные полосы. В настоящее время рабочие собирают пролетное строение перехода.

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#Новости#Рита Расулева#Город
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