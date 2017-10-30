mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эффект «Золотой патины»: Администрация главы РБ закупает стулья за 1,8 млн

30 октября 2017, 12:13
Минэкономразвития Башкирии закупает роскошные стулья ручной работы для администрации главы региона.

На сайте госзакупок появился лот о покупке минэкономразвития Башкирии стульев для администрации главы региона. Согласно документации, планируется закупить сто стульев ручной работы.

- Каркас изготавливается из древесины твердолиственных ценных пород с элементами резьбы. Покрытие каркаса – лак 2-х компонентный на основе полиуретана и полиэфира с эффектом «золотой патины». Степень блеска – шелковисто - матовый. Оттенок ореховый. Степень золочения достигается ручной обработкой, и согласовывается с заказчиком, - говорится в техзадании.

Общая стоимость лота 1,8 млн рублей – примерно 18 тысяч за один стул.

Журналист ProUfu.ru Рамиль Рахматов обратил внимание, что в документации говорится не «закупка стульев», а «изготовление». По мнению источника издания, таким образом чиновники хотят обойти постановление правительства РБ о запрете чиновникам покупать предметы роскоши.

Материалы по теме
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главврача ГКБ № 18Директор дома-музея Ленина признался, что не принимал решения о закупке техникиВласти Уфы отказались от закупки импортной коммунальной техники
#Новости#Государственные закупки#Константин Климов#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48