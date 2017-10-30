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14-летняя модель из Перми умерла в Шанхае

30 октября 2017, 16:30
Сообщается, что 25 октября модель срочно доставили в одно из медучреждений Шанхая с температурой под 40 градусов. Там она впала в кому, и ее подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Как пишет издание Dni.ru, девушка почувствовала себя плохо во время показа мод.

Медики так и не смогли спасти жизнь девушки. Спустя двое суток она умерла из-за менингококковой инфекции.

В 80% случаев подобные диагнозы заканчиваются летальным исходом, добавляет источник. Китайская сторона проведет вскрытие тела для установления точных причин смерти. Эта процедура может продлиться до месяца.

Родители девушки пока не приехали в Шанхай. В соцсетях организовали сбор денег, чтобы помочь родителям модели доставить ее тело на родину. Нужную сумму уже собрали.

Уроженка Перми работала моделью с 12-ти лет. Осенью этого года она отправилась на три месяца в Шанхай, где снималась для каталога ювелирных изделий.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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