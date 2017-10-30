14-летняя модель из Перми умерла в Шанхае

Медики так и не смогли спасти жизнь девушки. Спустя двое суток она умерла из-за менингококковой инфекции.
В 80% случаев подобные диагнозы заканчиваются летальным исходом, добавляет источник. Китайская сторона проведет вскрытие тела для установления точных причин смерти. Эта процедура может продлиться до месяца.
Родители девушки пока не приехали в Шанхай. В соцсетях организовали сбор денег, чтобы помочь родителям модели доставить ее тело на родину. Нужную сумму уже собрали.
Уроженка Перми работала моделью с 12-ти лет. Осенью этого года она отправилась на три месяца в Шанхай, где снималась для каталога ювелирных изделий.