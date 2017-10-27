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В Башкирии внесли правки в закон об обманутых дольщиках

27 октября 2017, 17:48
Теперь пострадавшим людям, вложившим свои деньги в объекты, которые не могут быть достроены, будут выделять квартиры в построенных домах в рамках масштабных инвестпроектов.

Сегодня, 27 октября, депутаты Курултая Башкирии на очередном заседании приняли закон о дольщиках. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» сразу в двух чтениях. Правки касаются дольщиков тех объектов, завершение строительства которых по тем или иным причинам невозможно. В таких случаях пострадавшим людям будут выделять квартиры в домах, которые будут построены в рамках масштабных инвестпроектов. Застройщикам же землю под такие инвестпроекты будут выделять без проведения торгов. Общая площадь домов, построенных по такой схеме, должна быть не менее 10 тыс. кв. м. При этом не менее 10% инвестор должен будет передать в собственность дольщиков.

С помощью этих правок власти рассчитывают решить проблемы по 9 проблемным объектам, в том числе 6 - в Уфе, 2 – в Нефтекамске, 1 – в Стерлитамаке.

На сегодняшний день в республике около 29 проблемных объектов. Общее число обманутых дольщиков составляет 3,5 тыс. человек.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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