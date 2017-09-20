«Всех проблем это не решит»: в Башкирии готовят закон в защиту дольщиков

Депутаты решили внести поправки в закон от 3 марта 2011 года №386-з «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан». В частности, они предлагают дополнить в него пункт, в котором прописана новая форма защиты пострадавших. Теперь они могут надеяться на квартиры в домах, построенных в рамках крупных инвестпроектов.
Поправки к закону предусматривают возможность выделения земли под такой масштабный инвестпроект без проведения торгов. При этом общая площадь многоквартирного дома (или домов) должна быть не менее 10 тысяч квадратных метров, не менее 10% общей площади жилых помещений должны быть переданы в собственность обманутых дольщиков.
Как заявил на заседании председатель госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов, в Башкирии по долевому строительству возводится более 1 миллиона квадратных метров жилья, 29 объектов признаны проблемными, около трех с половиной тысяч людей признаны обманутыми дольщиками. Махмудов заявил, что аналогичные поправки были приняты и в других регионах страны.
Теперь недобросовестных застройщиков будет «легче отсеивать» до выхода на площадку, заявил замминистра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов. По его словам, законопроект предусматривает серьезные требования для инвесторов.
Законопроект также по словам чиновников поможет решить проблемы дольщиков без привлечения бюджетных средств.
Как стало известно Медиакорсети, на мероприятии присутствовал также член инициативной группы обманутых дольщиков республики Виталий Листков, организатор массовых пикетов в защиту прав дольщиков.
- Сказать, что заседание прошло безрезультатно, будет несправедливо. Было ясно, что участники собрания понимают проблематику обманутых дольщиков, но все заметили, между тем, что поправки к закону выглядят немного сыровато. Но то, что нас выслушали, нам дали слово, уже первый и позитивный шаг. Дело в том, что эти поправки всех проблем не решат потому, что в них не прописан тот случай, если инвестора так и не найдется, а главное - не прописан механизм контроля, - резюмировал Листков.
По его словам, одним из наиболее эффективных методов является привлечение средств из федерального или регионального бюджета, несмотря на то, что власти сами не намерены сегодня платить за «проштрафишихся коммерсантов».
В частности, Листков приводит в пример застройщика СУ-155 из Подмосковья.
- На их объекты привлечены деньги из бюджета. Все об этом знают. Чем мы хуже? - задается вопросов Виталий Листков.
Медиакорсеть обратилась за комментарием к уфимскому юристу, эксперту по долевому строительству РБ Айдару Хызырову.
- Пока с самим законопроектом я еще не ознакомился, но уже могу сказать, что на сегодняшний день не вижу интереса со стороны инвесторов для вхождения в проект. Да, им обещают льготы, но себестоимость застройки проблемных объектов очень большая, особенно при начальных этапах строительства, где на таких сомнительных стройках мошенниками привлекались деньги дольщиков. Это очень большие затраты. Не каждый застройщик пойдет на такое.
Более быстрый и эффективный способ - выделение средств из федерального или регионального бюджета.
Механизмы выплат надо рассматривать через кассационный фонд, так, чтобы застраивались проекты будущих годов и проблемных объектов.
Вот у нас есть, к примеру, проблемный масштабный объект - ЖК "Миловский парк". Более года обсуждают, как решить проблему с застройщиком. Вроде ищут инвестора. Он приходит, взвешивает риски и, несмотря на льготы, уходит. А почему? Потому что успешно развивающимся строительным компаниям легче с нуля начать проект без проблем, чем браться за решение чужих проблем. То, что на такие объекты, а их становится все больше, придет инвестор и все решит - маловероятно.
Напомним, что в минувшую субботу, 16 сентября, в Уфе вместо заявленного ранее митинга обманутых дольщиков республики, прошел их первый съезд. Связано это было с тем, что власти Уфы митинг отменили.
Медиакорсеть следит за развитием событий.