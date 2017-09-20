«Всех проблем это не решит»: в Башкирии готовят закон в защиту дольщиков

- Сказать, что заседание прошло безрезультатно, будет несправедливо. Было ясно, что участники собрания понимают проблематику обманутых дольщиков, но все заметили, между тем, что поправки к закону выглядят немного сыровато. Но то, что нас выслушали, нам дали слово, уже первый и позитивный шаг. Дело в том, что эти поправки всех проблем не решат потому, что в них не прописан тот случай, если инвестора так и не найдется, а главное - не прописан механизм контроля, - резюмировал Листков.