В Стерлитамаке обманутые дольщики объявили голодовку

В 2016 году руководитель ООО «СУ» ОАО «Башхимремонт» и ООО «Башстрой» Радик Кайгулов был осужден к семи годам лишения свободы в колонии поселении. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда суд установил, что мужчина заключил предварительные договоры купли-продажи квартир в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Людей он привлекал заниженными ценами на жилье. На самом же деле он не имел прав на реализуемую недвижимость. Также он продавал дома в несуществующем девятиэтажном доме. Позже Верховный суд переквалифицировал обвинение и снизил срок наказания до трех лет. Ущерб оценивается в 190 млн руб.