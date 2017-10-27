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Опубликовано видео момента взрыва автомобиля в Ишимбае

27 октября 2017, 10:02
Взрыв попал в объектив камеры наблюдения.

Момент взрыва автомобиля в городе Ишимбай попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на одном из строений находящихся в дороги.

Напомним, взрыв произошёл 25 октября в городе Ишимбай на юге Башкирии. В результате детонации взрывного устройства, предположительно, это была граната, один человек погиб, ещё один получил серьёзные травмы. В момент взрыва в автомобиле находились братья Петр и Николай Францевы, один из них был сотрудником МЧС.

По факту взрыва возбуждены уголовные дела о «причинении смерти по неосторожности» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщили в пресс-службе следственного комитета. Расследование находится на личном контроле исполняющего обязанности главы ведомства в регионе Юрия Русанова.

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