В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Ишимбае
Сотрудники следственного комитета РФ по Башкирии возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщили в пресс-службе ведомства. Решение о возбуждении дело было принято по результатам доследственной проверки, которая была проведена по факту гибели человека в Ишимбае.
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», инцидент произошел вчера, 25 октября в городе Ишимбай. Утром двое братьев – Петр и Николай Францевы ехали на личном автомобиле по улице Сосновой. В это время в салоне сдетонировал неустановленный предмет (возможно, это была граната), который находился в руках у Петра (мужчина был сотрудником МЧС). Мужчина погиб, его брат находится в больнице.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, возможно, причастных к их совершению, - отмечается в сообщении СК.
Расследование уголовного дела взял под свой личный контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления Юрий Русанов.
- Руководитель отдела криминалистики Е.В. Савельев, также выехавший на место, организовал осмотр места происшествия и проведение иных неотложных следственных действий. Готовятся постановления о назначении ряда экспертных исследований из различных областей науки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СК.