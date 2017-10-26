В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Ишимбае

В результате взрыва один мужчина погиб, второй находится в больнице.

Сотрудники следственного комитета РФ по Башкирии возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщили в пресс-службе ведомства. Решение о возбуждении дело было принято по результатам доследственной проверки, которая была проведена по факту гибели человека в Ишимбае.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», инцидент произошел вчера, 25 октября в городе Ишимбай. Утром двое братьев – Петр и Николай Францевы ехали на личном автомобиле по улице Сосновой. В это время в салоне сдетонировал неустановленный предмет (возможно, это была граната), который находился в руках у Петра (мужчина был сотрудником МЧС). Мужчина погиб, его брат находится в больнице.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, возможно, причастных к их совершению, - отмечается в сообщении СК.

Расследование уголовного дела взял под свой личный контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления Юрий Русанов.