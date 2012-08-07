«Башкирское речное пароходство» заявляет о закрытии навигации из-за обмеления Белой

«Башкирское речное пароходство» уведомило туристические фирмы и контрагентов, что в связи с ожидаемым спадом воды в реке Белой, досрочно закрывает навигацию. Из-за того, что глубина реки снизилась до минимального предела, передвижение теплоходов становится опасным. В связи с этим «БашРП» предупреждает, что не имеет возможности нести обязательства по договорам по перевозке пассажиров по дальним экскурсионным туристическим маршрутам.

В письме за подписью главы «БашРП» Равиля Нафикова, сообщается, что по предписанию Ространснадзора, пароходство прекращает пассажирские перевозки большими дизель-электроходами так называемого «305-го» проекта. — Эксплуатационная осадка теплохода «Габдулла Тукай» составляет 140 см, что на основании «правил плавания по внутренним водным путям РФ» делает невозможным его дальнейшее использование на реке Белой из-за отсутствия минимального запаса воды под днищем, — заявил г-н Нафиков. Ранее стало известно об отмене рейса Уфа-Москва теплоходом «Габдулла Тукай» на котором должны были отправиться 80 пассажиров. По сообщению транспортной прокуратуры «расстояние между днищем судна и речным дном составляет всего 5 см при минимально допустимых 15 см». Также введено ограничение на передвижение трех и четырех палубных теплоходов на участке от Уфы до села Исмайлово Дюртюлинского района Башкортостана. «БашРП» уже поставило на зимнюю стоянку девять теплоходов, распустило их команды, а также вернула деньги пассажирам. Напомним, обмеление Белой в начале августа достигло рекордной отметки за последние 100 лет. Дмитрий КОЛПАКОВ.