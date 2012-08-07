«Башкирское речное пароходство» заявляет о закрытии навигации из-за обмеления Белой

Posted 7 августа 2012, 17:30
Published 7 августа 2012, 17:30
Modified 12 марта, 13:27
Updated 12 марта, 13:27
В письме за подписью главы «БашРП» Равиля Нафикова, сообщается, что по предписанию Ространснадзора, пароходство прекращает пассажирские перевозки большими дизель-электроходами так называемого «305-го» проекта.
— Эксплуатационная осадка теплохода «Габдулла Тукай» составляет 140 см, что на основании «правил плавания по внутренним водным путям РФ» делает невозможным его дальнейшее использование на реке Белой из-за отсутствия минимального запаса воды под днищем, — заявил г-н Нафиков.
Ранее стало известно об отмене рейса Уфа-Москва теплоходом «Габдулла Тукай» на котором должны были отправиться 80 пассажиров. По сообщению транспортной прокуратуры «расстояние между днищем судна и речным дном составляет всего 5 см при минимально допустимых 15 см».
Также введено ограничение на передвижение трех и четырех палубных теплоходов на участке от Уфы до села Исмайлово Дюртюлинского района Башкортостана.
«БашРП» уже поставило на зимнюю стоянку девять теплоходов, распустило их команды, а также вернула деньги пассажирам.
Напомним, обмеление Белой в начале августа достигло рекордной отметки за последние 100 лет.
Дмитрий КОЛПАКОВ.