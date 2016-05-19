Арест судов Башкирского речного пароходства не повлиял на их работу

О решении судебных приставов сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания арест наложен на круизный теплоход «Башкортостан», а также на пять судов, в том числе на теплоходы, перевозящие садоводов на паромных переправах в Уфе. В редакцию «Мксет» после этого сообщения начали поступать звонки от горожан: люди спрашивали, смогут ли они ездить на сады летом.