Арест судов Башкирского речного пароходства не повлиял на их работу

О решении судебных приставов сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания арест наложен на круизный теплоход «Башкортостан», а также на пять судов, в том числе на теплоходы, перевозящие садоводов на паромных переправах в Уфе. В редакцию «Мксет» после этого сообщения начали поступать звонки от горожан: люди спрашивали, смогут ли они ездить на сады летом.
В «БРП» успокоили: никаких изменений в работе пароходства в связи с арестом не произошло.
— Никакой официальной информации о наложении ареста у меня нет, я никаких документов не видел, - сообщил «Медиакорсети» первый зам гендиректора «БРП» Игорь Коняев. – Сейчас все суда точно работают, никаких изменений не произошло.
Сейчас «БРП» пытается решить свои финансовые проблемы. В частности планируется реорганизовать компанию путем выделение из «Уфимского речного пароходства». Этот вопрос будет вынесен на общем собрании акционеров 24 июня. Однако поможет ли это – вопрос спорный.
— Я считаю, что реорганизация в такой форме не решит вообще ничего, - считает бывший директор БРП, ныне директор проекта "РПК "Агидель" – ПАО "РСТ-Инвест" - ПАО "РСТ-Инвест" Павел Юрченко. – Таким образом просто планируется осводить навигацию: новая компания будет формально без долгов. Если и проводить реорганизацию, то, на мой взгляд, нужно выделить в самостоятельное предприятие речной порт «Уфа» и судостроительный завод. Пароходство же по сути себя изжило.