Стало известно, во сколько оценены активы Башкирского речного пароходства

Общая стоимость активов Башкирского речного пароходства, которое находится в процедуре банкротства, оценена в 179 млн руб. Об этом со ссылкой на Единый реестр сведений о банкротстве сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.
87 единиц судов и плавсредств, в том числе 44 теплохода, 31 баржа, три понтона и др. оценили в 22,43 млн руб., три объекта недвижимости предприятия на улице Ленина в Уфе – 22,43 млн руб.
Отметим, что преприятие контролировалось правительством Башкирии. С мая этого года предприятие находится в процедуре конкурсного производства. На момент введения этой процедуры активы предприятия оценивались в 152,8 млн руб.