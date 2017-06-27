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Стало известно, во сколько оценены активы Башкирского речного пароходства

27 июня 2017, 15:21
Общая стоимость активов оценена в 179 млн рублей.

Общая стоимость активов Башкирского речного пароходства, которое находится в процедуре банкротства, оценена в 179 млн руб. Об этом со ссылкой на Единый реестр сведений о банкротстве сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.

87 единиц судов и плавсредств, в том числе 44 теплохода, 31 баржа, три понтона и др. оценили в 22,43 млн руб., три объекта недвижимости предприятия на улице Ленина в Уфе – 22,43 млн руб.

Отметим, что преприятие контролировалось правительством Башкирии. С мая этого года предприятие находится в процедуре конкурсного производства. На момент введения этой процедуры активы предприятия оценивались в 152,8 млн руб.

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#Новости#Банкротство#Рустэм Башкирцев#Экономика
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