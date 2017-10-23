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В Уфе завершилась реконструкция корпуса городской клинической больницы № 21

23 октября 2017, 18:26
Реконструкция проводилась для размещения в здании приемно-диагностического отделения и Регионального сосудистого центра.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, на первом этаже здания появились пристрои, помимо этого построены второй и третий этажи. Общая площадь здания увеличена в четыре раза и составляет более двух тысяч кв.м.

На первом этаже здания размещены кабинеты врачей, помещение оказания экстренной помощи и административные. На втором - операционный блок с техническими, подготовительными и предоперационными помещениями. На третьем - залы интенсивной терапии, палатное отделение восстановительного лечения.

В помещении сосудистого центра выполнена система подачи лечебного газоснабжения. Она снабжает операционный блок кислородом, закисью азота, сжатым воздухом, вакуумом. В рентген- операционных, подготовительных и в залах интенсивной терапии предусмотрены устройства для удаления отработанного наркотического газа из наркозно-дыхательных аппаратов. В реанимации в системе вентиляции появилась трехступенчатая система очистки приточного воздуха.

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#Новости#Больница#Наталья Кузнецова#Город
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