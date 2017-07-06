ОНФ обнаружил в больницах Башкирии непрочитанные жалобы 3-летней давности

Сегодня в Уфе депутаты Госсобрания Башкирии собрались на пленарное заседание. Перед ними с докладом о состоянии здравоохранения в регионе выступил министр здравоохранения Анвар Бакиров. Позже он отвечал на вопросы депутатов.
Депутат Госсобрания Эльвира Аиткулова спросила министра, как в больницах налаживают обратную связь с населением. Дело в том, что в ходе проверки активистами ОНФ они обнаружили в ряде больниц странную картину.
- Мы увидели ящики для обращений, в которых был «вход» для листков, а «выхода» не было, - рассказала Эльвира Аиткулова. – То есть достать оттуда листки было невозможно. А в некоторых ящиках обнаружили листки с заявлениями 3-4-летней давности.
- Как вы поддерживаете обратную связь с населением? – спросила она министра.
- Справедливое замечание, - согласился он. По словам Анвара Бакирова, обратную связь он осуществляет во время «горячих линий», а ящики в больницах они приведут в порядок.