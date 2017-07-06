ОНФ обнаружил в больницах Башкирии непрочитанные жалобы 3-летней давности

- Мы увидели ящики для обращений, в которых был «вход» для листков, а «выхода» не было, - рассказала Эльвира Аиткулова. – То есть достать оттуда листки было невозможно. А в некоторых ящиках обнаружили листки с заявлениями 3-4-летней давности.