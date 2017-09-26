В Башкирии больница выплатит более 300 тысяч рублей за смерть пациента

В июле 2015 года мужчину неправомерно отказались класть в городскую больницу №3, а уже в сентябре, в другой больнице, пенсионеру ампутировали ногу. Из-за врачебной ошибки при проведении операции у пациента развилось осложнение. Менее чем через год он скончался.