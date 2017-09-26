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В Башкирии больница выплатит более 300 тысяч рублей за смерть пациента

26 сентября 2017, 15:12
Пациента можно было спасти, однако в больнице ему так и не диагностировали нужное заболевание.

Случай произошел в апреле 2015 года. 75-летний житель Стерлитамака наступил на гвоздь и обратился с травмой в местную поликлинику №6. В больнице обошлись только регулярными перевязками, рана не заживала 4 месяца, как оказалось, причиной этому стало наличие у пациента злокачественной меланомы, которую у пенсионера вовремя не диагностировали.

В июле 2015 года мужчину неправомерно отказались класть в городскую больницу №3, а уже в сентябре, в другой больнице, пенсионеру ампутировали ногу. Из-за врачебной ошибки при проведении операции у пациента развилось осложнение. Менее чем через год он скончался.

Экспертизой доказано, что если бы мужчине сразу поставили правильный диагноз и назначили бы лечение, больной прожил бы еще 5 лет.

Родные погибшего обратились в суд, чтобы взыскать с больниц денежную компенсацию. По решению суда теперь медучреждениям необходимо выплатить семье погибшего 330 тысяч рублей.

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