В Башкирии больница выплатит более 300 тысяч рублей за смерть пациента

Случай произошел в апреле 2015 года. 75-летний житель Стерлитамака наступил на гвоздь и обратился с травмой в местную поликлинику №6. В больнице обошлись только регулярными перевязками, рана не заживала 4 месяца, как оказалось, причиной этому стало наличие у пациента злокачественной меланомы, которую у пенсионера вовремя не диагностировали.
В июле 2015 года мужчину неправомерно отказались класть в городскую больницу №3, а уже в сентябре, в другой больнице, пенсионеру ампутировали ногу. Из-за врачебной ошибки при проведении операции у пациента развилось осложнение. Менее чем через год он скончался.
Экспертизой доказано, что если бы мужчине сразу поставили правильный диагноз и назначили бы лечение, больной прожил бы еще 5 лет.
Родные погибшего обратились в суд, чтобы взыскать с больниц денежную компенсацию. По решению суда теперь медучреждениям необходимо выплатить семье погибшего 330 тысяч рублей.