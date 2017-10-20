Животноводство в Башкирии: кто собирает все сливки

- Да, правительство озвучило планы, но в нашей стране нет такой статьи, которая бы привлекала к ответственности за невыполненные обещания. У нас нет ни одного плана, который был бы реализован до конца. Сейчас Башкирия является одним из лидеров в животноводстве. Наш регион обладает большим потенциалом для разведения КРС, потому что у нас очень много угодий, которые можно использовать. Например, если взять Приуралье – это зона нерискованного животноводства. В этой зоне проблем с кормами нет. Также существуют породы КРС, которые подходят именно для нашего региона. В период работы Муртазы Рахимова в Башкирию завозилась порода коров «симментальская». Это порода очень производительна и в плане мяса, и в плане молока. Тогда на закупку этой породы было потрачено очень много денег. Было создано специальное хозяйство СПК завет имени Ленина, который находился в Альшеевском районе. Тогда, как понимаю я, планировалось, что именно с этого места пойдет распространение этой породы по всей республике. Когда же руководить регионом стал Рустэм Хамитов, произошла удивительная история: это крупнейшее хозяйство было обанкрочено из-за смешного долга в 3 млн руб. Всех людей разогнали, коров продавали по смешной цене 20-25 тыс руб. История показывает, что такой плановый подход не совсем правильный. Все, что государство делает для развития животноводства, все растаскивается рейдерами. Хамитов мог спасти это предприятие, но ему не хватило воли. Сейчас же у нашего бюджета просто недостаточно средств, чтобы создать аналогичное хозяйство.