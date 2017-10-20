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Когда в Башкирии начнутся выплаты за уничтоженных из-за ящура животных

20 октября 2017, 16:01
Вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов рассказал об этом в ходе интернет-брифинга.

Сегодня в правительстве Башкирии прошел интернет-брифинг «Ящур в Башкортостане: слухи и факты». Во время брифинга вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов ответил на вопрос о том, когда же начнут платить компенсацию за животных, которых уничтожили во время карантина, объявленного из-за вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах республики.

- Постараемся на следующей неделе начать, - сказал Ирек Мухаметдинов. – Если не на следующей, то в конце октября точно.

Также на брифинге уточнили, когда карантин закончится.

- Отсчет пошел с 16 октября, - уточнил главный ветеринарный инспектор Башкирии Вакил Буранбаев. – 7 ноября должен закончиться.

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