Когда в Башкирии начнутся выплаты за уничтоженных из-за ящура животных

Сегодня в правительстве Башкирии прошел интернет-брифинг «Ящур в Башкортостане: слухи и факты». Во время брифинга вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов ответил на вопрос о том, когда же начнут платить компенсацию за животных, которых уничтожили во время карантина, объявленного из-за вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах республики.