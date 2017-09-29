Мясо "Индюшкин" может исчезнуть с прилавков магазинов Башкирии

По словам замглавы администрации Мелеуза Галины Гончаренко, сейчас на предприятии осталось около 45 тыс. индеек, две недели назад их было 80 тыс., а на начало года — 700 тыс. В настоящее время здесь работает около 800 человек против 1,4 тыс. на начало года. На 25 сентября долг по зарплате достиг 25 млн руб., с марта предприятие не перечисляет и налоги в местный бюджет, поэтому налоговая служба уже заявила о намерении подать заявление о банкротстве птицеводческого комплекса.