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Мясо "Индюшкин" может исчезнуть с прилавков магазинов Башкирии

29 сентября 2017, 18:11
Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, выпускающий продукцию под брендом "Индюшкин", может уйти с рынка до конца года. Компания снижает поголовье птицы и сокращает штат работников.

О проблемах компании сообщает сайт РБК-Уфа со ссылкой на администрацию Мелеуза.

По словам замглавы администрации Мелеуза Галины Гончаренко, сейчас на предприятии осталось около 45 тыс. индеек, две недели назад их было 80 тыс., а на начало года — 700 тыс. В настоящее время здесь работает около 800 человек против 1,4 тыс. на начало года. На 25 сентября долг по зарплате достиг 25 млн руб., с марта предприятие не перечисляет и налоги в местный бюджет, поэтому налоговая служба уже заявила о намерении подать заявление о банкротстве птицеводческого комплекса.

Также с предприятия пытается взыскать 485,7 млн руб задолженности Россельхозбанк. Минсельхоз Башкирии требует его вернуть 47,8 млн руб. выданных субсидий. В базе арбитража зарегистрированы несколько исков к предприятию от разных компаний, в частности, в сентябре иск о взыскании более 6,6 млн руб. подал «Газпром межрегионгаз Уфа».

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