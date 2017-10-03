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В России начался осенний призыв

3 октября 2017, 09:27
В этот призыв вступят в силу новые санкции для уклонистов.

В России начался осенний призыв – согласно указу президента, на службу в армии отправится 134 тысячи молодых людей. В этот осенний призыв число граждан сократилось - в прошлом году было призвано 152 тысячи человек.

Из Башкирии в этом году предстоит призвать в армию 5 500 призывников, в прошлом году было 6 000.

Стоит отметить, что в этом году предоставляется отсрочка студентам и появляются новые санкции в отношении уклонистов – «откосившие» не смогут занимать государственные должности в течение десяти лет.

Если говорить об отсрочках, то будущие призывники на законных основаниях могут получить очередную отсрочку от армии в случае, если выбранное учебное заведение и форма обучения соответствуют следующим требованиям:

Учебное заведение в обязательном порядке должно иметь госаккредитацию

Форма обучения – дневная или очная.

Если срок освоения программы не превышает нормативный срок учебы по государственному стандарту.

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