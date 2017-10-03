В России начался осенний призыв – согласно указу президента, на службу в армии отправится 134 тысячи молодых людей. В этот осенний призыв число граждан сократилось - в прошлом году было призвано 152 тысячи человек.
Из Башкирии в этом году предстоит призвать в армию 5 500 призывников, в прошлом году было 6 000.
Стоит отметить, что в этом году предоставляется отсрочка студентам и появляются новые санкции в отношении уклонистов – «откосившие» не смогут занимать государственные должности в течение десяти лет.
Если говорить об отсрочках, то будущие призывники на законных основаниях могут получить очередную отсрочку от армии в случае, если выбранное учебное заведение и форма обучения соответствуют следующим требованиям:
Учебное заведение в обязательном порядке должно иметь госаккредитацию
Форма обучения – дневная или очная.
Если срок освоения программы не превышает нормативный срок учебы по государственному стандарту.