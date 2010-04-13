Весенний призыв пройдет без уголовщины

- Правительство республики не раз просило военных сократить призыв из Башкирии, но наши доводы принимаются неохотно, - объяснил вице-премьер регионального Кабмина Рафаил Диваев на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс». - Но поскольку призыв - это государственный оборонный заказ, мы его честно выполняем.

По данным Башвоенокомата, от призыва бегают 354 парня, а 1044 молодым людям не удалось вручить повестки. Но, по мнению г-на Диваева, не получившие повесток юноши тоже могут считаться уклонистами. Уже 30 ребят стали фигурантами уголовных дел по ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу»). Парни, надеющиеся, что справив, 27-летие, они избавятся от необходимости скрываться, ошибаются – срок давности за совершение «уклонистского» преступления три года.

Здоровье призывников оставляет желать лучшего, только в прошлом году из армии комиссовали 36 башкирских парней, были случаи, когда в ряды вооруженных сил попадали юноши, больные туберкулезом.

- Поставьте себя на место отцов и матерей ребят, призванных в армию, несмотря на плачевное состояние здоровья, и поймете, какие тяжкие последствия могут быть у несправедливых решений призывных комиссий, - отметил г-н Диваев.

По словам секретаря военно-призывной комиссии Башкирии Николая Черетова, все врачи несут ответственность за свои решения, и если доктор поставил больному призывнику диагноз «Годен», а юношу комиссовали по состоянию здоровья, то медик обязан возместить армии деньги, потраченные на содержание такого солдата – около 30 тысяч рублей.

А вот желающих служить на альтернативной службе, которая в основном проходит в больницах и социальных учреждениях, почти нет.

- Всего за последние три года пройти альтернативную службу изъявили желание шесть человек, - говорит председатель республиканской военно-призывной комиссии Роберт Зиангиров.

Оно и понятно – нынешние призывники служат всего год, а альтернативщики – 21 месяц.

По словам чиновников, ответственных за призыв, в эту кампанию не станут рекрутировать судимых. Также не поставят под ружье молодых людей, чьи братья погибли во время срочной службы.

Рафаил Диваев отметил, что в республиканское правительство уже полтора года не поступало жалоб на дедовщину в отношении срочников из Башкирии.

Впервые воинские части, расположенные на территории республики, станут комплектоваться местными парнями. Ранее этого избегали, так как считалось, что срочники должны нести службу подальше от дома, однако из-за нехватки денег на рекрутирование часть юношей останутся на родине. Однако такое исключение сделано только для тех, у кого «сложное семейное положение».

Журналисты попросили чиновников высказать мнение о возможности увеличения срока службы.

- Я думаю, правительство найдет выход из ситуации без увеличения срока службы, например, отменив отсрочки по образованию, - заметил Николай Черетов.

Против такой постановки вопроса высказался вице-премьер.

- Ну, как ребенка отрывать от учебы? Надо дать ему возможность закончить учиться, - категоричен Рафаил Диваев.

Николай Черетов высказался за увеличение числа льгот для демобилизовавшихся, чтобы у призывников был стимул идти в армию.

- Например, дать право бесплатного образования в вузах, или дешевую ипотеку, - считает чиновник.