В Башкирии солдата-контрактника убила рецидивистка

В городе Агидель суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летнего Айнура Гулиева, которое в мае текущего года всколыхнуло весь город. Обстоятельства этого дела были весьма трагичны, о них Медиакорсети поведала мать погибшего солдата Фанзия Гулиева.
Айнур, проходивший службу по контракту в воинской части в южноосетинском городе Цхинвале, приехал домой на побывку. Молодой человек намеревался перевестись служить в часть в поселок Алкино, поближе к своей семье. И вот должен был согласовать свой перевод в Башкирию.
Когда Айнур находился дома, внезапно зазвонил его сотовый телефон. Звонила девушка, с которой он дружил с детства, несмотря на большую разницу в возрасте. Она умоляла парня прийти на помощь и защитить ее от матери, которая начала избивать ее.
Айнур поспешил в общежитие, где жила семья девушки. В комнате где жила семья девушки, все было перевернуто вверх дном. Оказалось, что ее мать – 38-летняя Марина Г. - имеет несколько судимостей.
По словам свидетелей, Айнур вмешался в конфликт и заявил женщине, чтобы та перестала издеваться над дочерью, иначе он вызовет полицию и ее снова отправят в колонию. Затем парень пошел домой. Разъяренная Марина схватила нож и побежала следом за ним. На лестнице она воткнула нож в спину Айнура.
Спасти солдата не удалось, он умер до приезда врачей.
Его убийца была задержана, по факту гибели возбуждено уголовное дело. И вот в конце августа дело дошло до суда. На прошлой неделе суд приговорил убийцу Айнура к шести годам колонии общего режима.
- Адвокат Марины повернул дело так, что наш мальчик сам, по своей инициативе, пришел в общежитие и стал вмешиваться в чужую семейную жизнь, а Марина якобы только защищалась, - рассказала Медиакорсети Фанзия Гулиева. – После суда мне писали многие люди слова поддержки о том, что суд вынес слишком мягкий приговор.
Данное дело прокомментировал руководитель комитета социальной защиты военнослужащих и их семей Владимир Симарчук.
- К сожалению, мать погибшего контрактника пока так со мной и не встретилась. По этой причине на суде не смог присутствовать наш представитель, который, вполне возможно, мог помочь защитить права семьи убитого парня. Дело в том, что после гибели военнослужащего его семье полагается страховая выплата, но только в том случае, если он погиб во время несения службы. В данном случае парень погиб, находясь в отпуске дома. Хотя если удастся доказать, что он погиб, защищая другого человека, то может быть, семья и сможет рассчитывать на страховку. Нужно посмотреть дело и вникнуть в детали с юридической точки зрения.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.