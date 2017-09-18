В Башкирии солдата-контрактника убила рецидивистка

- К сожалению, мать погибшего контрактника пока так со мной и не встретилась. По этой причине на суде не смог присутствовать наш представитель, который, вполне возможно, мог помочь защитить права семьи убитого парня. Дело в том, что после гибели военнослужащего его семье полагается страховая выплата, но только в том случае, если он погиб во время несения службы. В данном случае парень погиб, находясь в отпуске дома. Хотя если удастся доказать, что он погиб, защищая другого человека, то может быть, семья и сможет рассчитывать на страховку. Нужно посмотреть дело и вникнуть в детали с юридической точки зрения.