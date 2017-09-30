В Башкирии женщина ограбила приютивших ее пенсионеров на 50 тысяч рублей

Местные пенсионеры стали жертвами целой семьи мошенников, которых они же и приютили. По словам 60-летней женщины, к ним в дом постучались двое мужчин и трое женщин из Удмуртии. Они рассказали, что занимаются закупкой скота и овощей и попросили переночевать у пожилых пенсионеров. Те согласились, приютили и дали ужин.