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В Башкирии женщина ограбила приютивших ее пенсионеров на 50 тысяч рублей

30 сентября 2017, 12:52
Возбуждено уголовное дело.

Накануне в отдел МВД РБ по Караидельскому району поступила информация о крупной краже в размере 50 тысяч рублей. ЧП произошло в селе Александровка, сообщает пресс-служба ведомства.

Местные пенсионеры стали жертвами целой семьи мошенников, которых они же и приютили. По словам 60-летней женщины, к ним в дом постучались двое мужчин и трое женщин из Удмуртии. Они рассказали, что занимаются закупкой скота и овощей и попросили переночевать у пожилых пенсионеров. Те согласились, приютили и дали ужин.

Утром одна из женщин достала молитвенник и заявила, что на хозяйке дома лежит порча. Испуганная пенсионерка отдала тысячу рублей, чтобы ее скорее с нее сняли. Когда гости уехали, выяснилось, что лжегадалка украла у приютившей ее женщины 50 тысяч рублей, пока та отвлеклась.

Супруги немедленно обратились в полицию. К счастью, оперативники задержали мошенников.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенные деньги полностью изъяты и возвращены владелице.

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