В Башкирии осудят двух мошенниц, продававших арендованные квартиры

Как сообщили в прокуратуре, женщины вместе с подельниками арендовали квартиры в Уфе и Салавате. При этом они старались снимать жилплощади у женщин одного с ними возраста. В конечном итоге мошенницы подделывали паспорта и другие документы собственников жилья и пытались продать арендованное жилье.