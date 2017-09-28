В Башкирии осудят двух мошенниц, продававших арендованные квартиры

Как сообщили в прокуратуре, женщины вместе с подельниками арендовали квартиры в Уфе и Салавате. При этом они старались снимать жилплощади у женщин одного с ними возраста. В конечном итоге мошенницы подделывали паспорта и другие документы собственников жилья и пытались продать арендованное жилье.
Так, в 2016 году мошенница удалось продать одну из квартир в городе Салавате за 700 тысяч рублей. Еще в одной из уфимских квартир по вине мошенницы пропала вся мебель стоимостью около 50 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года одна из женщин с помощью поддельного паспорта хотела взять деньги в микрофинансовой организации, однако её сотрудники сразу обнаружили подделку. Женщина тут же скрылась.
Мошенниц удалось отыскать с помощью оставленных в съемных квартирах отпечатках пальцев. Подсудимые полностью признали вину в совершении преступлений. Суд приговорил 46-летнюю женщину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, вторую фигурантку уголовного дела – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.