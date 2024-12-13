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Квартирные мошенники

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2024
Обманщик дольщиков пойдет под суд в Башкирии
13 декабря, 08:01
Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе
12 декабря, 12:01
Новые схемы мошенничества: как уфимцем защититься от интернет-краж
18 мая, 08:25
2021
Почти мертвые души: почему жертвы «черных риелторов» из Уфы не могут доказать правду
14 сентября 2021, 06:41
Жертвы «черных риэлторов» из Уфы отправили обращение Владимиру Путину
3 августа 2021, 09:43
2020
В Башкирии мошенники регистрируют поездки на чужие автомобильные номера
21 апреля 2020, 13:25
2017
В Башкирии осудят двух мошенниц, продававших арендованные квартиры
В Уфе суд вынес приговор в отношении 46-летней и 27-летней жительниц Челябинской области. Женщины обвиняются в мошенничестве и краже.
28 сентября 2017, 12:05

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