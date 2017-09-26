Почему Восточный выезд в Уфе будут строить турки

Представители «ВТБ Капитал» объяснили, почему отдали предпочтение турецкой компании Limac групп при отборе подрядчика для строительства Восточного выезда в Уфе.
- У нас было много претендентов на эту роль, - рассказал директор управления финансирования АО «ВТБ Капитал» Анатолий Суходолов. - Но мы отбирали подрядчика по опыту, потому что этот проект достаточно уникальный.
По словам Суходолова, турецкая компания имеет существенный опыт реализации подобных проектов, в том числе строительства тоннелей. Договор с подрядчиком был подписан в конце июле, и сейчас он уже приступил к работам. Компания открыла офис в Уфе, в котором работают около 20 инженеров.
- Основной задачей сейчас является изучение состояние тоннеля, несмотря на то, что там ведутся строительно-монтажные работы, состояние тоннеля нужно перепроверить, - пояснил Суходолов. -
Неизвестно, что там происходит с геологической состояние почвы. Второе направление работы - проектирование. Имеющиеся проекты моста и эстакады уже устарели.
Помимо этого, проект дополнен новыми объектами, в частности дорогу на трассу М5, пунктом взимания платы. Именно поэтому сейчас, по словам Суходолова, разрабатывается новый проект, который должен быть готов к марту-апрелю следующего года.