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Почему Восточный выезд в Уфе будут строить турки

26 сентября 2017, 18:32
Концессионер объяснил, чем руководствовался при выборе подрядчика.

Представители «ВТБ Капитал» объяснили, почему отдали предпочтение турецкой компании Limac групп при отборе подрядчика для строительства Восточного выезда в Уфе.

- У нас было много претендентов на эту роль, - рассказал директор управления финансирования АО «ВТБ Капитал» Анатолий Суходолов. - Но мы отбирали подрядчика по опыту, потому что этот проект достаточно уникальный.

По словам Суходолова, турецкая компания имеет существенный опыт реализации подобных проектов, в том числе строительства тоннелей. Договор с подрядчиком был подписан в конце июле, и сейчас он уже приступил к работам. Компания открыла офис в Уфе, в котором работают около 20 инженеров.

- Основной задачей сейчас является изучение состояние тоннеля, несмотря на то, что там ведутся строительно-монтажные работы, состояние тоннеля нужно перепроверить, - пояснил Суходолов. -

Неизвестно, что там происходит с геологической состояние почвы. Второе направление работы - проектирование. Имеющиеся проекты моста и эстакады уже устарели.

Помимо этого, проект дополнен новыми объектами, в частности дорогу на трассу М5, пунктом взимания платы. Именно поэтому сейчас, по словам Суходолова, разрабатывается новый проект, который должен быть готов к марту-апрелю следующего года.

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