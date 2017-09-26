Почему Восточный выезд в Уфе будут строить турки

По словам Суходолова, турецкая компания имеет существенный опыт реализации подобных проектов, в том числе строительства тоннелей. Договор с подрядчиком был подписан в конце июле, и сейчас он уже приступил к работам. Компания открыла офис в Уфе, в котором работают около 20 инженеров.