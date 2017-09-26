mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирия получила подтверждение о финансировании Восточного выезда на М5

26 сентября 2017, 17:16
Об этом сообщил сегодня председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

Проект Восточного выезда на трассу М5 в Уфе может получить поддержку из федерального бюджета в объеме около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня в рамках Транспортного форума в Уфе председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

- Буквально на прошлой неделе мы получили подтверждение по федеральным средствам, порядка 20 миллиардов рублей, - сообщил он сегодня в ходе работы секции «Рынок ГЧП в дорожной отрасли».

Общая стоимость проекта Восточного выезда, по словам Мухаметьянова, составляет 30-35 миллиардов рублей.

Напомним, ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что подписан договор с турецкой компанией, которая собирается строить объект.

- К концу этого года мы будем иметь полную картину, - сказал он в начале августа. - Если мы начнём стройку в 2018 году, её завершение просматривается к 2025 году со всеми защитными сооружениями.

Материалы по теме
Строительство Восточного выезда в Уфе завершится к 2025 году – Хамитов Путин: банк БРИКС оплатит строительство в Уфе Восточного выездаВ Уфе и Уфимском районе за два года будет отремонтировано 164 км дорог
#Новости#Наталья Кузнецова#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48