Башкирия получила подтверждение о финансировании Восточного выезда на М5

Проект Восточного выезда на трассу М5 в Уфе может получить поддержку из федерального бюджета в объеме около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня в рамках Транспортного форума в Уфе председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.
- Буквально на прошлой неделе мы получили подтверждение по федеральным средствам, порядка 20 миллиардов рублей, - сообщил он сегодня в ходе работы секции «Рынок ГЧП в дорожной отрасли».
Общая стоимость проекта Восточного выезда, по словам Мухаметьянова, составляет 30-35 миллиардов рублей.
Напомним, ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что подписан договор с турецкой компанией, которая собирается строить объект.
- К концу этого года мы будем иметь полную картину, - сказал он в начале августа. - Если мы начнём стройку в 2018 году, её завершение просматривается к 2025 году со всеми защитными сооружениями.